Popoff (Bogdanov) Alice Danilovna
Место рожденияРоссия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Дата рождения01.01.1864
Дата смерти27.11.1947
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Дочь: Bogdonoff Julia Fred
Отец ребёнка: Попов Popoff Федор Fred Савельевич Savelich
Отец ребёнка: Попов Popoff Федор Fred Савельевич Savelich
Сын: Popoff Michael Fred
Отец ребёнка: Попов Popoff Федор Fred Савельевич Savelich
Сын: Popoff Nick Fred
Отец ребёнка: Попов Popoff Федор Fred Савельевич Savelich
Дочь: Corboff Mary Fred
Отец ребёнка: Попов Popoff Федор Fred Савельевич Savelich
Сын: Popoff Steven Fred
Отец ребёнка: Попов Popoff Федор Fred Савельевич Savelich
Дочь: Anna Fred
Отец ребёнка: Попов Popoff Федор Fred Савельевич Savelich
Дочь: Alice-Pearl Fred
Отец ребёнка: Попов Popoff Федор Fred Савельевич Savelich
Дочь: Nastia Fred
Отец ребёнка: Попов Popoff Федор Fred Савельевич Savelich
Отец ребёнка: Попов Popoff Федор Fred Савельевич Savelich
Дочь: Safka Fred
Отец ребёнка: Попов Popoff Федор Fred Савельевич Savelich