Popoff (Bogdanov) Alice Danilovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Popoff (Bogdanov) Alice Danilovna

Место рождения

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.

Дата рождения

01.01.1864

Дата смерти

27.11.1947

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1864

Отец: Богданов Bogdanoff Зиновий Zinavey Михайлович Mikalovich

Мать: Martha Petrovna

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Бракосочетание
До 1883

Муж: Попов Popoff Федор Fred Савельевич Savelich

Russia
Рождение ребёнка
10.05.1884

Дочь: Bogdonoff Julia Fred

Отец ребёнка: Попов Popoff Федор Fred Савельевич Savelich

Selim, Kars, Russia
Рождение ребёнка
01.01.1886

Сын: Pope Joseph Fred Popoff

Отец ребёнка: Попов Popoff Федор Fred Савельевич Savelich

Other Country
Рождение ребёнка
16.09.1889

Сын: Popoff Michael Fred

Отец ребёнка: Попов Popoff Федор Fred Савельевич Savelich

Russia
Рождение ребёнка
25.11.1890

Сын: Popoff Nick Fred

Отец ребёнка: Попов Popoff Федор Fred Савельевич Savelich

Russia
Рождение ребёнка
07.09.1901

Дочь: Corboff Mary Fred

Отец ребёнка: Попов Popoff Федор Fred Савельевич Savelich

Russia
Рождение ребёнка
1903

Сын: Popoff Steven Fred

Отец ребёнка: Попов Popoff Федор Fred Савельевич Savelich

Selim, Kars Region, Russia
Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Anna Fred

Отец ребёнка: Попов Popoff Федор Fred Савельевич Savelich

Selim, Russia
Рождение ребёнка
13.02.1907

Дочь: Alice-Pearl Fred

Отец ребёнка: Попов Popoff Федор Fred Савельевич Savelich

Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Nastia Fred

Отец ребёнка: Попов Popoff Федор Fred Савельевич Savelich

Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Popoff Sylvester Fred

Отец ребёнка: Попов Popoff Федор Fred Савельевич Savelich

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Safka Fred

Отец ребёнка: Попов Popoff Федор Fred Савельевич Savelich

Смерть
27.11.1947
San Francisco County, California, United states
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