Улита Сергеева
Место рождения
Дата рождения11.07.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1858
Отец: Сергей Григорьев
Мать: Лукерья Алексеева
Крещение
14.07.1858
Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
13.02.1880
Муж: Антон Иосифов
Ворошилово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.04.1882
Сын: Иван Антонов
Отец ребёнка: Антон Иосифов
д. Осиновка, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
д. Осиновка, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно