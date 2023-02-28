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Улита Сергеева

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Место рождения

Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

11.07.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1858

Отец: Сергей Григорьев

Мать: Лукерья Алексеева

Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
14.07.1858
Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
13.02.1880

Муж: Антон Иосифов

Ворошилово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.04.1882

Сын: Иван Антонов

Отец ребёнка: Антон Иосифов

д. Осиновка, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
д. Осиновка, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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