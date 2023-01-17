Иван Антонов
Место рожденияд. Осиновка, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения01.04.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1882
Отец: Антон Иосифов
Мать: Улита Сергеева
д. Осиновка, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Крещение
01.04.1882
Ворошилово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
д. Осиновка, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно