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Иван Антонов

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Место рождения

д. Осиновка, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

01.04.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1861 г.р.

Мать

1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1882

Отец: Антон Иосифов

Мать: Улита Сергеева

д. Осиновка, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Крещение
01.04.1882
Ворошилово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
д. Осиновка, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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