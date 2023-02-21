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Антон Иосифов

Место рождения

д. Осиновка, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1858 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Осиновка, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
13.02.1880

Жена: Улита Сергеева

Ворошилово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.04.1882

Сын: Иван Антонов

Мать ребёнка: Улита Сергеева

д. Осиновка, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
д. Осиновка, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно