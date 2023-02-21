Антон Иосифов
Место рожденияд. Осиновка, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Осиновка, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
13.02.1880
Жена: Улита Сергеева
Ворошилово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.04.1882
Сын: Иван Антонов
Мать ребёнка: Улита Сергеева
д. Осиновка, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
д. Осиновка, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно