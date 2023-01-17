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Лукерья Алексеева

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Место рождения

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

16.05.1826

Дата смерти

03.06.1878

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1826

Отец: Алексей Иванов

Мать: Агафья Фомина

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
16.05.1826
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
06.11.1849

Муж: Сергей Григорьев

Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.07.1851

Сын: Илья Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Григорьев

Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.09.1854

Дочь: Зайцева Устинья Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Григорьев

Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.07.1858

Дочь: Улита Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Григорьев

Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.10.1861

Дочь: Прасковья Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Григорьев

Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.01.1865

Дочь: Домника Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Григорьев

Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.08.1866

Сын: Казаков Петр Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Григорьев

Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
03.06.1878
Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной болезни
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