Лукерья Алексеева
Место рождения
Дата рождения16.05.1826
Дата смерти03.06.1878
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1826
Отец: Алексей Иванов
Мать: Агафья Фомина
Крещение
16.05.1826
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
06.11.1849
Муж: Сергей Григорьев
Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.07.1851
Сын: Илья Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Григорьев
Рождение ребёнка
26.09.1854
Дочь: Зайцева Устинья Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Григорьев
Рождение ребёнка
11.07.1858
Дочь: Улита Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Григорьев
Рождение ребёнка
09.10.1861
Дочь: Прасковья Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Григорьев
Рождение ребёнка
05.01.1865
Дочь: Домника Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Григорьев
Рождение ребёнка
23.08.1866
Сын: Казаков Петр Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Григорьев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.06.1878
Причина смерти: от натуральной болезни