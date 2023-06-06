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Малахов Алексей Севастьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Малахов Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Малахова Дарья Федотовна

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Малахов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Малахова Дарья Федотовна

Рождение ребёнка
Около ?.01.1813

Сын: Малахов Георгий Алексеевич

Мать ребёнка: Малахова Дарья Федотовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 25.03.1815

Дочь: Черницкова Матрона Алексеевна

Мать ребёнка: Малахова Дарья Федотовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.09.1817

Сын: Малахов Никита Семенович

Мать ребёнка: Малахова Дарья Федотовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.02.1823

Дочь: Малахова Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Малахова Матрона Степановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малахова Дарья Федотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малахова Матрона Степановна

Смерть
Неизвестно