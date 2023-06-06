Малахов Алексей Севастьянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Малахов Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Малахова Дарья Федотовна
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Малахов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Малахова Дарья Федотовна
Рождение ребёнка
Около ?.01.1813
Сын: Малахов Георгий Алексеевич
Мать ребёнка: Малахова Дарья Федотовна
Рождение ребёнка
Около 25.03.1815
Дочь: Черницкова Матрона Алексеевна
Мать ребёнка: Малахова Дарья Федотовна
Рождение ребёнка
07.09.1817
Мать ребёнка: Малахова Дарья Федотовна
Рождение ребёнка
25.02.1823
Дочь: Малахова Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Малахова Матрона Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малахова Дарья Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно