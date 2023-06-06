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Малахов Алексей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Малахов Алексей Севастьянович

Мать: Малахова Дарья Федотовна

Рождение ребёнка
19.11.1820

Сын: Маликов Яков Алексеевич

Мать ребёнка: Малахова Марфа Деевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.02.1823

Сын: Малахов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Малахова Марфа Деевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Малахова Наталия Алексеевна

Мать ребёнка: Малахова Марфа Деевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малахова Марфа Деевна

Смерть
Неизвестно