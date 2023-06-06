Малахов Алексей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Рождение ребёнка
19.11.1820
Мать ребёнка: Малахова Марфа Деевна
Рождение ребёнка
17.02.1823
Мать ребёнка: Малахова Марфа Деевна
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Малахова Наталия Алексеевна
Мать ребёнка: Малахова Марфа Деевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малахова Марфа Деевна
Смерть
Неизвестно