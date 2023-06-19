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Малахов (Черницков) Георгий Алексеевич

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около ?.01.1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.01.1813

Отец: Малахов Алексей Севастьянович

Мать: Малахова Дарья Федотовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Малахов Александр Георгиевич

Мать ребёнка: Малахова Гликерия

Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Малахова Екатерина Георгиевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1853

Дочь: Малахова Дарья Георгиевна

Мать ребёнка: Малахова Анна Яковлевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.11.1855

Дочь: Малахова Екатерина Георгиевна

Мать ребёнка: Малахова Анна Яковлевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малахова Анна Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малахова Гликерия

Смерть
Неизвестно