Малахов (Черницков) Георгий Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо ?.01.1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.01.1813
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Малахов Александр Георгиевич
Мать ребёнка: Малахова Гликерия
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Малахова Екатерина Георгиевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.03.1853
Дочь: Малахова Дарья Георгиевна
Мать ребёнка: Малахова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
15.11.1855
Дочь: Малахова Екатерина Георгиевна
Мать ребёнка: Малахова Анна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малахова Анна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малахова Гликерия
Смерть
Неизвестно