Малахова Матрона Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Морозова Степанида Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
25.02.1823
Дочь: Малахова Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Малахов Алексей Севастьянович
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно