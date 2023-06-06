Малахова Матрона Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малахова Матрона Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Морозова Степанида Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
25.02.1823

Дочь: Малахова Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Малахов Алексей Севастьянович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малахов Алексей Севастьянович

Смерть
Неизвестно