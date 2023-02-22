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Савинов Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Шкутина Нина Ивановна

Мать ребёнка: Савинова Фектиста Васильевна

Рождение ребёнка
23.03.1919

Сын: Савинов Валентин Иванович

Мать ребёнка: Савинова Фектиста Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савинова Фектиста Васильевна

Смерть
1942
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