Савинов Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Шкутина Нина Ивановна
Мать ребёнка: Савинова Фектиста Васильевна
Рождение ребёнка
23.03.1919
Сын: Савинов Валентин Иванович
Мать ребёнка: Савинова Фектиста Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942