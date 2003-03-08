Савинова (Саечникова) Фектиста Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савинова (Саечникова) Фектиста Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1893

Дата смерти

14.07.1976

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1893

Отец: Саечников Василий Иванович

Мать: Саечникова Анна Александровна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Шкутина Нина Ивановна

Отец ребёнка: Савинов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
23.03.1919

Сын: Савинов Валентин Иванович

Отец ребёнка: Савинов Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савинов Иван Васильевич

Смерть
14.07.1976
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