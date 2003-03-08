Савинова (Саечникова) Фектиста Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1893
Дата смерти14.07.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1893
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Шкутина Нина Ивановна
Отец ребёнка: Савинов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
23.03.1919
Сын: Савинов Валентин Иванович
Отец ребёнка: Савинов Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.07.1976