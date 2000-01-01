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Савинов Валентин Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1919

Дата смерти

06.06.1980

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

1893 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1919

Отец: Савинов Иван Васильевич

Мать: Савинова Фектиста Васильевна

Рождение ребёнка
20.05.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
06.06.1980
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