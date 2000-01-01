Савинов Валентин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1919
Дата смерти06.06.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1919
Рождение ребёнка
20.05.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.03.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
06.06.1980