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Андреев Матвей Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Андреев Федор Григорьевич

Мать: Андреева (Андреева) Евдокия Герасимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
26.10.1880

Жена: Андреева (Негробова) Зиновия Никифоровна

Рождение ребёнка
06.09.1881

Дочь: (Андреева) Анна Матвеевна

Мать ребёнка: Андреева (Негробова) Зиновия Никифоровна

Рождение ребёнка
29.10.1882

Сын: Андреев Михаил Матвеевич

Мать ребёнка: Андреева (Негробова) Зиновия Никифоровна

Рождение ребёнка
29.05.1884

Сын: Андреев Никифор Матвеевич

Мать ребёнка: Андреева (Негробова) Зиновия Никифоровна

Рождение ребёнка
22.02.1886

Сын: Андреев Василий Матвеевич

Мать ребёнка: Андреева (Негробова) Зиновия Никифоровна

Рождение ребёнка
08.07.1887

Дочь: Бабинкова (Андреева) Марина Матвеевна

Мать ребёнка: Андреева (Негробова) Зиновия Никифоровна

Рождение ребёнка
19.05.1889

Сын: Андреев Алексей Матвеевич

Мать ребёнка: Андреева (Негробова) Зиновия Никифоровна

Рождение ребёнка
09.11.1891

Сын: Андреев Михаил Матвеевич

Мать ребёнка: Андреева (Негробова) Зиновия Никифоровна

Рождение ребёнка
20.10.1893

Дочь: (Андреева) Параскева Матвеевна

Мать ребёнка: Андреева (Негробова) Зиновия Никифоровна

Рождение ребёнка
05.06.1895

Сын: Андреев Федор Матвеевич

Мать ребёнка: Андреева (Негробова) Зиновия Никифоровна

Бракосочетание
10.07.1896

Жена: не указана

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