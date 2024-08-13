Андреев Матвей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
26.10.1880
Рождение ребёнка
06.09.1881
Дочь: (Андреева) Анна Матвеевна
Мать ребёнка: Андреева (Негробова) Зиновия Никифоровна
Рождение ребёнка
29.10.1882
Мать ребёнка: Андреева (Негробова) Зиновия Никифоровна
Рождение ребёнка
29.05.1884
Сын: Андреев Никифор Матвеевич
Мать ребёнка: Андреева (Негробова) Зиновия Никифоровна
Рождение ребёнка
22.02.1886
Сын: Андреев Василий Матвеевич
Мать ребёнка: Андреева (Негробова) Зиновия Никифоровна
Рождение ребёнка
08.07.1887
Дочь: Бабинкова (Андреева) Марина Матвеевна
Мать ребёнка: Андреева (Негробова) Зиновия Никифоровна
Рождение ребёнка
19.05.1889
Сын: Андреев Алексей Матвеевич
Мать ребёнка: Андреева (Негробова) Зиновия Никифоровна
Рождение ребёнка
09.11.1891
Мать ребёнка: Андреева (Негробова) Зиновия Никифоровна
Рождение ребёнка
20.10.1893
Дочь: (Андреева) Параскева Матвеевна
Мать ребёнка: Андреева (Негробова) Зиновия Никифоровна
Рождение ребёнка
05.06.1895
Мать ребёнка: Андреева (Негробова) Зиновия Никифоровна
Бракосочетание
10.07.1896
Жена: не указана