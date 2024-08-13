Андреева (Негробова) Зиновия Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Негробова) Зиновия Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

29.03.1896

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Негробов Никифор Алексеевич

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
26.10.1880

Муж: Андреев Матвей Федорович

Рождение ребёнка
06.09.1881

Дочь: (Андреева) Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Андреев Матвей Федорович

Рождение ребёнка
29.10.1882

Сын: Андреев Михаил Матвеевич

Отец ребёнка: Андреев Матвей Федорович

Рождение ребёнка
29.05.1884

Сын: Андреев Никифор Матвеевич

Отец ребёнка: Андреев Матвей Федорович

Рождение ребёнка
22.02.1886

Сын: Андреев Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Андреев Матвей Федорович

Рождение ребёнка
08.07.1887

Дочь: Бабинкова (Андреева) Марина Матвеевна

Отец ребёнка: Андреев Матвей Федорович

Рождение ребёнка
19.05.1889

Сын: Андреев Алексей Матвеевич

Отец ребёнка: Андреев Матвей Федорович

Рождение ребёнка
09.11.1891

Сын: Андреев Михаил Матвеевич

Отец ребёнка: Андреев Матвей Федорович

Рождение ребёнка
20.10.1893

Дочь: (Андреева) Параскева Матвеевна

Отец ребёнка: Андреев Матвей Федорович

Рождение ребёнка
05.06.1895

Сын: Андреев Федор Матвеевич

Отец ребёнка: Андреев Матвей Федорович

Смерть
29.03.1896
Похороны
30.03.1896

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