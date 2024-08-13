Андреева (Негробова) Зиновия Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смерти29.03.1896
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Негробов Никифор Алексеевич
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
26.10.1880
Рождение ребёнка
06.09.1881
Дочь: (Андреева) Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Андреев Матвей Федорович
Рождение ребёнка
29.10.1882
Отец ребёнка: Андреев Матвей Федорович
Рождение ребёнка
29.05.1884
Сын: Андреев Никифор Матвеевич
Отец ребёнка: Андреев Матвей Федорович
Рождение ребёнка
22.02.1886
Сын: Андреев Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Андреев Матвей Федорович
Рождение ребёнка
08.07.1887
Дочь: Бабинкова (Андреева) Марина Матвеевна
Отец ребёнка: Андреев Матвей Федорович
Рождение ребёнка
19.05.1889
Сын: Андреев Алексей Матвеевич
Отец ребёнка: Андреев Матвей Федорович
Рождение ребёнка
09.11.1891
Отец ребёнка: Андреев Матвей Федорович
Рождение ребёнка
20.10.1893
Дочь: (Андреева) Параскева Матвеевна
Отец ребёнка: Андреев Матвей Федорович
Рождение ребёнка
05.06.1895
Отец ребёнка: Андреев Матвей Федорович
Смерть
29.03.1896
Похороны
30.03.1896