Андреева (Андреева) Евдокия Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти27.06.1887
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
солдатка
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Андреев Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
18.02.1864
Рождение ребёнка
03.02.1875
Рождение ребёнка
24.01.1876
Сын: Андреев Григорий Федорович
Отец ребёнка: Андреев Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
24.01.1876
Рождение ребёнка
27.06.1877
Дочь: (Андреева) Марфа Федоровна
Отец ребёнка: Андреев Федор Григорьевич
Смерть
27.06.1887
Похороны
28.06.1887