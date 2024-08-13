Андреева (Андреева) Евдокия Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Андреева) Евдокия Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

27.06.1887

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
солдатка
Рождение ребёнка
1862

Сын: Андреев Матвей Федорович

Отец ребёнка: Андреев Федор Григорьевич

Рождение ребёнка
18.02.1864

Сын: Андреев Иван Федорович

Отец ребёнка: Андреев Федор Григорьевич

Рождение ребёнка
03.02.1875

Сын: Андреев Иван Федорович

Отец ребёнка: Андреев Федор Григорьевич

Рождение ребёнка
24.01.1876

Сын: Андреев Григорий Федорович

Отец ребёнка: Андреев Федор Григорьевич

Рождение ребёнка
24.01.1876

Сын: Андреев Иван Федорович

Отец ребёнка: Андреев Федор Григорьевич

Рождение ребёнка
27.06.1877

Дочь: (Андреева) Марфа Федоровна

Отец ребёнка: Андреев Федор Григорьевич

Смерть
27.06.1887
Похороны
28.06.1887

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