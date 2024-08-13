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Андреев Федор Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1841

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1841

Отец: Андреев Григорий Антонович

Мать: Андреева (Клюева) Васса Авксентьевна

Работа или профессия
Неизвестно
бессрочно отпускной рядовой солдат, билетный унтер-офицер
Рождение ребёнка
1862

Сын: Андреев Матвей Федорович

Мать ребёнка: Андреева (Андреева) Евдокия Герасимовна

Рождение ребёнка
18.02.1864

Сын: Андреев Иван Федорович

Мать ребёнка: Андреева (Андреева) Евдокия Герасимовна

Рождение ребёнка
03.02.1875

Сын: Андреев Иван Федорович

Мать ребёнка: Андреева (Андреева) Евдокия Герасимовна

Рождение ребёнка
24.01.1876

Сын: Андреев Иван Федорович

Мать ребёнка: Андреева (Андреева) Евдокия Герасимовна

Рождение ребёнка
24.01.1876

Сын: Андреев Григорий Федорович

Мать ребёнка: Андреева (Андреева) Евдокия Герасимовна

Рождение ребёнка
27.06.1877

Дочь: (Андреева) Марфа Федоровна

Мать ребёнка: Андреева (Андреева) Евдокия Герасимовна

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