Андреев Федор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1841
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1841
Работа или профессия
Неизвестно
бессрочно отпускной рядовой солдат, билетный унтер-офицер
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: Андреева (Андреева) Евдокия Герасимовна
Рождение ребёнка
18.02.1864
Рождение ребёнка
03.02.1875
Рождение ребёнка
24.01.1876
Рождение ребёнка
24.01.1876
Сын: Андреев Григорий Федорович
Мать ребёнка: Андреева (Андреева) Евдокия Герасимовна
Рождение ребёнка
27.06.1877
Дочь: (Андреева) Марфа Федоровна
Мать ребёнка: Андреева (Андреева) Евдокия Герасимовна