Фролов Петр Евграфович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФролов Петр Евграфович

Фролов Петр Евграфович

Место рождения

Рынок Соленовский

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фролов Евграф Иванович

Мать: не указана

Восприемник
24.05.1903 ст.
Соленовская, Камышевская станица, 1-й Донской округ
Николаевская ц. х. Солоный ГАРО 803-2-2149 лл.15об.-16 Восприемник Елены, дочери Елансковых Максима Иосифовича и Домны Федоровны, х. Рынок Соленовский
Рождение ребёнка
23.12.1904 ст.

Дочь: Фролова Евгения Петровна

Мать ребёнка: Фролова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
24.09.1906 ст.

Дочь: Фролова Зина Петровна

Мать ребёнка: Фролова Мария Ивановна

Николаевская ц. хутора Солоный ст. Кумшацкой Восприемники: Кулягин Никита Григорьевич, х. Рынок Фролова Иулиания Васильевна, жена казака ГАРО 803-2-1093 лл.97об.-98 №42
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Иосиф Петрович

Мать ребёнка: Фролова Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close