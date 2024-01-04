Фролов Петр Евграфович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фролов Евграф Иванович
Мать: не указана
Восприемник
24.05.1903 ст.
Соленовская, Камышевская станица, 1-й Донской округ
Николаевская ц. х. Солоный ГАРО 803-2-2149 лл.15об.-16 Восприемник Елены, дочери Елансковых Максима Иосифовича и Домны Федоровны, х. Рынок Соленовский
Рождение ребёнка
23.12.1904 ст.
Дочь: Фролова Евгения Петровна
Мать ребёнка: Фролова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
24.09.1906 ст.
Дочь: Фролова Зина Петровна
Мать ребёнка: Фролова Мария Ивановна
Николаевская ц. хутора Солоный ст. Кумшацкой Восприемники: Кулягин Никита Григорьевич, х. Рынок Фролова Иулиания Васильевна, жена казака ГАРО 803-2-1093 лл.97об.-98 №42
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фролова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фролова Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно