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Фролова Евгения Петровна

Место рождения

Рынок Соленовский

Дата рождения

23.12.1904 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1904 ст.

Отец: Фролов Петр Евграфович

Мать: Фролова Мария Ивановна

Крещение
23.12.1904 ст.
х. Солоный станицы Кумшацкой
Николаевская ц. х. Солоный ст. Кумшацкой ГАРО 803-2-1092 лл. 101об.-102 Восприемники: сын казака Рынок х., Кумшацкая ст. Федор Григорьев Фролов дочь казака Анна Михайлова Сорокина
Смерть
Неизвестно
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