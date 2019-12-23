Фролова Евгения Петровна
Место рождения
Дата рождения23.12.1904 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
23.12.1904 ст.
Отец: Фролов Петр Евграфович
Мать: Фролова Мария Ивановна
Крещение
23.12.1904 ст.
х. Солоный станицы Кумшацкой
Николаевская ц. х. Солоный ст. Кумшацкой ГАРО 803-2-1092 лл. 101об.-102 Восприемники: сын казака Рынок х., Кумшацкая ст. Федор Григорьев Фролов дочь казака Анна Михайлова Сорокина
Смерть
Неизвестно