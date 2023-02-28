Истомин Афанасий Тарасов
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смерти02.04.1809
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1766
Мать ребёнка: Истомина Евдокия Косьмина
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Евдокия Афанасиева
Мать ребёнка: Истомина Евдокия Косьмина
Рождение ребёнка
До 1779
Дочь: Пелагия Афанасиева
Мать ребёнка: Истомина Евдокия Косьмина
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Мария Афанасиева
Мать ребёнка: Истомина Евдокия Косьмина
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Матрона Афанасиева
Мать ребёнка: Истомина Евдокия Косьмина
Рождение ребёнка
05.05.1808
Дочь: Мавра Афанасиева
Мать ребёнка: Истомина Евдокия Косьмина
Смерть
02.04.1809