Истомин Афанасий Тарасов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИстомин Афанасий Тарасов

Истомин Афанасий Тарасов

avatar

Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1744

Дата смерти

02.04.1809

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: ?

Мать: ?

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Истомин Аким Афанасиев

Мать ребёнка: Истомина Евдокия Косьмина

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Евдокия Афанасиева

Мать ребёнка: Истомина Евдокия Косьмина

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1779

Дочь: Пелагия Афанасиева

Мать ребёнка: Истомина Евдокия Косьмина

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Мария Афанасиева

Мать ребёнка: Истомина Евдокия Косьмина

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Матрона Афанасиева

Мать ребёнка: Истомина Евдокия Косьмина

Рождение ребёнка
05.05.1808

Дочь: Мавра Афанасиева

Мать ребёнка: Истомина Евдокия Косьмина

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
02.04.1809
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close