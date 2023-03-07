(Истомина) Евдокия Афанасиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Истомина) Евдокия Афанасиева

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1769

Дата смерти

09.07.1831

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Истомин Афанасий Тарасов

Мать: Истомина Евдокия Косьмина

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
15.10.1794

Муж: Фёдор Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.10.1796

Дочь: Пелагия Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Иванов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.02.1802

Сын: Мартиниан Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Иванов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
09.07.1831
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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