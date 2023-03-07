(Истомина) Евдокия Афанасиева
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смерти09.07.1831
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Бракосочетание
15.10.1794
Муж: Фёдор Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.10.1796
Дочь: Пелагия Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Иванов
Рождение ребёнка
13.02.1802
Сын: Мартиниан Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Иванов
Смерть
09.07.1831