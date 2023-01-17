(Истомина) Пелагия Афанасиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Истомина) Пелагия Афанасиева

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1779

Отец: Истомин Афанасий Тарасов

Мать: Истомина Евдокия Косьмина

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
15.09.1797

Муж: Григорий Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.02.1799

Сын: Исидор Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Семёнов

д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1800

Сын: Федосий Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Семёнов

д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.03.1803

Сын: Алексей Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Семёнов

д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.09.1808

Дочь: Марфа Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Семёнов

д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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