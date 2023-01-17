(Истомина) Пелагия Афанасиева
Место рождения
Дата рожденияДо 1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1779
Бракосочетание
15.09.1797
Муж: Григорий Семёнов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.02.1799
Сын: Исидор Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Семёнов
д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1800
Сын: Федосий Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Семёнов
д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.03.1803
Сын: Алексей Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Семёнов
д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.09.1808
Дочь: Марфа Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Семёнов
д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно