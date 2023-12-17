Маслова Екатерина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаслова Екатерина Дмитриевна

Маслова Екатерина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1894

Дата смерти

30.06.1978

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1915

Дочь: Блинкова Елена Ивановна

Отец ребёнка: Маслов Василий Иванович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Маслов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Маслов Василий Иванович

Рождение ребёнка
13.12.1923

Дочь: Журавлева Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Маслов Василий Иванович

Рождение ребёнка
09.01.1926

Сын: Маслов Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Маслов Василий Иванович

Рождение ребёнка
09.05.1930

Дочь: Маслова Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Маслов Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маслов Василий Иванович

Смерть
30.06.1978
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close