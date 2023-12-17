Маслова Екатерина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1894
Дата смерти30.06.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.05.1915
Дочь: Блинкова Елена Ивановна
Отец ребёнка: Маслов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Маслов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Маслов Василий Иванович
Рождение ребёнка
13.12.1923
Дочь: Журавлева Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Маслов Василий Иванович
Рождение ребёнка
09.01.1926
Сын: Маслов Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Маслов Василий Иванович
Рождение ребёнка
09.05.1930
Дочь: Маслова Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Маслов Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.06.1978