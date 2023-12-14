Маслов Анатолий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслов Анатолий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1926

Дата смерти

14.01.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1926

Отец: Маслов Василий Иванович

Мать: Маслова Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
07.08.1954

Дочь: Желанова Лидия Анатольевна

Мать ребёнка: Маслова Алекандра Григорьевна

Рождение ребёнка
30.06.1957

Дочь: Куликова Надежда Анатольевна

Мать ребёнка: Маслова Алекандра Григорьевна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маслова Алекандра Григорьевна

Смерть
14.01.1992
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