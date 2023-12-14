Маслов Анатолий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1926
Дата смерти14.01.1992
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1926
Рождение ребёнка
07.08.1954
Дочь: Желанова Лидия Анатольевна
Мать ребёнка: Маслова Алекандра Григорьевна
Рождение ребёнка
30.06.1957
Дочь: Куликова Надежда Анатольевна
Мать ребёнка: Маслова Алекандра Григорьевна
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.01.1992