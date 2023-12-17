Маслов Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Маслова Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Маслова Мария Максимовна
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Саранцева Раиса Николаевна
Мать ребёнка: Маслова Мария Максимовна
Рождение ребёнка
1949
Сын: Маслов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Маслова Мария Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маслова Мария Максимовна
Смерть
Неизвестно