Маслов Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслов Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Маслов Василий Иванович

Мать: Маслова Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
1945

Дочь: Маслова Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Маслова Мария Максимовна

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Саранцева Раиса Николаевна

Мать ребёнка: Маслова Мария Максимовна

Рождение ребёнка
1949

Сын: Маслов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Маслова Мария Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маслова Мария Максимовна

Смерть
Неизвестно
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