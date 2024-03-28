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Осколков Алексей Зотиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Осколков Зотий Яковлевич

Мать: Осколкова Васа Федоровна

https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/500371#274
Рождение ребёнка
1804

Сын: Осколков Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Бурлево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/500371#275
Рождение ребёнка
1808

Сын: Осколков Федор Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Бурлево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/500371#275
Смерть
Неизвестно

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