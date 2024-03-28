Осколков Алексей Зотиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Осколков Зотий Яковлевич
Мать: Осколкова Васа Федоровна
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/500371#274
Рождение ребёнка
1804
Сын: Осколков Андрей Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/500371#275
Рождение ребёнка
1808
Сын: Осколков Федор Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/500371#275
Смерть
Неизвестно