Осколков Зотий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1742
Отец: Осколков Яков Степанович
Мать: Осколкова Авдотья
https://gosarchive.gov35.ru/archive5/unit/135866#150 по этому документу Зотию - 30 лет в 1772 году
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Осколкова Васа Федоровна
https://gosarchive.gov35.ru/archive5/unit/135866#150
Рождение ребёнка
1772
Сын: Осколков Алексей Зотиевич
Мать ребёнка: Осколкова Васа Федоровна
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/500371#274
Рождение ребёнка
1776
Мать ребёнка: Осколкова Васа Федоровна
Бурлево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/500371#274
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Осколкова Васа Федоровна
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/500371#274
Упоминание
1811
Слудка, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/500371#275 переведен из деревни Бурлево в 1811 году в возрасте 72 лет
Смерть
Неизвестно