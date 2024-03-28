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Осколков Зотий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Осколков Яков Степанович

Мать: Осколкова Авдотья

https://gosarchive.gov35.ru/archive5/unit/135866#150 по этому документу Зотию - 30 лет в 1772 году
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осколкова Васа Федоровна

https://gosarchive.gov35.ru/archive5/unit/135866#150
Рождение ребёнка
1772

Сын: Осколков Алексей Зотиевич

Мать ребёнка: Осколкова Васа Федоровна

https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/500371#274
Рождение ребёнка
1776

Сын: Осколков Ларион Зотиевич

Мать ребёнка: Осколкова Васа Федоровна

Бурлево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/500371#274
Рождение ребёнка
1787

Сын: Осколков Никита Зотиевич

Мать ребёнка: Осколкова Васа Федоровна

https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/500371#274
Упоминание
1811
Слудка, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/500371#275 переведен из деревни Бурлево в 1811 году в возрасте 72 лет
Смерть
Неизвестно

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