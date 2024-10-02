Осколков Андрей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Осколков Алексей Зотиевич
Мать: не указана
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/500371#275
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Осколкова Ольга Андреевна
Мать ребёнка: Осколкова Парасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Осколкова Наталья Андреевна
Мать ребёнка: Осколкова Парасковья Яковлевна
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/440140#192
Смерть
Неизвестно