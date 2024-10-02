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Осколков Андрей Алексеевич

Место рождения

Бурлево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Осколков Алексей Зотиевич

Мать: не указана

Бурлево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/500371#275
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осколкова Парасковья Яковлевна

Бурлево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Осколкова Ольга Андреевна

Мать ребёнка: Осколкова Парасковья Яковлевна

Бурлево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Осколкова Наталья Андреевна

Мать ребёнка: Осколкова Парасковья Яковлевна

Бурлево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/440140#192
Смерть
Неизвестно

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