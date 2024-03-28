Осколкова Васа Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
https://gosarchive.gov35.ru/archive5/unit/135866#150
Рождение ребёнка
1772
Сын: Осколков Алексей Зотиевич
Отец ребёнка: Осколков Зотий Яковлевич
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/500371#274
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Осколков Зотий Яковлевич
Бурлево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/500371#274
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Осколков Зотий Яковлевич
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/500371#274
Смерть
Неизвестно