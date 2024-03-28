Осколкова Васа Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осколкова Васа Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осколков Зотий Яковлевич

https://gosarchive.gov35.ru/archive5/unit/135866#150
Рождение ребёнка
1772

Сын: Осколков Алексей Зотиевич

Отец ребёнка: Осколков Зотий Яковлевич

https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/500371#274
Рождение ребёнка
1776

Сын: Осколков Ларион Зотиевич

Отец ребёнка: Осколков Зотий Яковлевич

Бурлево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/500371#274
Рождение ребёнка
1787

Сын: Осколков Никита Зотиевич

Отец ребёнка: Осколков Зотий Яковлевич

https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/500371#274
Смерть
Неизвестно

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