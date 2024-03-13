Василий Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1772
Сын: Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Хавронья Асеевна
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Акулина Васильевна
Мать ребёнка: Хавронья Асеевна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Анисья Васильевна
Мать ребёнка: Хавронья Асеевна
Рождение ребёнка
1781
Сын: Давыд Васильевич
Мать ребёнка: Хавронья Асеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хавронья Асеевна
Смерть
Неизвестно