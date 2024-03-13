Василий Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Макарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1757 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Сын: Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Хавронья Асеевна

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Акулина Васильевна

Мать ребёнка: Хавронья Асеевна

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Анисья Васильевна

Мать ребёнка: Хавронья Асеевна

Рождение ребёнка
1781

Сын: Давыд Васильевич

Мать ребёнка: Хавронья Асеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хавронья Асеевна

Смерть
Неизвестно
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