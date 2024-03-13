Хавронья Асеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1772
Сын: Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Василий Макарович
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Акулина Васильевна
Отец ребёнка: Василий Макарович
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Анисья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Макарович
Рождение ребёнка
1781
Сын: Давыд Васильевич
Отец ребёнка: Василий Макарович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Макарович
Смерть
Неизвестно