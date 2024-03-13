Анисья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1755 г.р.

Мать

1757 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Василий Макарович

Мать: Хавронья Асеевна

Смерть
Неизвестно
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