Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Акулина Васильевна
Акулина Васильевна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1776
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Василий Макарович
1755 г.р.
Мать
Хавронья Асеевна
1757 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец:
Василий Макарович
Мать:
Хавронья Асеевна
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия