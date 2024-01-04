Андриан Павлов
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Павел Кириллов
Мать: Васса Матфеева
Рождение ребёнка
1861
Сын: Иван Андрианов
Мать ребёнка: Анастасия Васильева
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: Анастасия Васильева
Рождение ребёнка
1872
Сын: Феодор Андрианов
Мать ребёнка: Анастасия Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Васильева
Смерть
Неизвестно