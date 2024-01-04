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Андриан Павлов

Место рождения

Осипово, Ильинский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Павел Кириллов

Мать: Васса Матфеева

Осипово, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Иван Андрианов

Мать ребёнка: Анастасия Васильева

Осипово, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Мельников Иван Андрианов

Мать ребёнка: Анастасия Васильева

Рождение ребёнка
1872

Сын: Феодор Андрианов

Мать ребёнка: Анастасия Васильева

Осипово, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Васильева

Смерть
Неизвестно
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