Павел Кириллов
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Кирило Егоров
Мать: Фекла Сергеева
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Анна Павлова
Мать ребёнка: Васса Матфеева
Рождение ребёнка
1838
Сын: Андриан Павлов
Мать ребёнка: Васса Матфеева
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Дарья Павлова
Мать ребёнка: Васса Матфеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Матфеева
Смерть
Неизвестно