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Павел Кириллов

Место рождения

Осипово, Ильинский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Кирило Егоров

Мать: Фекла Сергеева

Осипово, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Анна Павлова

Мать ребёнка: Васса Матфеева

Осипово, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Андриан Павлов

Мать ребёнка: Васса Матфеева

Осипово, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Дарья Павлова

Мать ребёнка: Васса Матфеева

Осипово, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Матфеева

Смерть
Неизвестно
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