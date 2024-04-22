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Васса Матфеева

Место рождения

Осипово, Ильинский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Матфей Максимов

Мать: Пелагия Иовлева

Осипово, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Анна Павлова

Отец ребёнка: Павел Кириллов

Осипово, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Андриан Павлов

Отец ребёнка: Павел Кириллов

Осипово, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Дарья Павлова

Отец ребёнка: Павел Кириллов

Осипово, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел Кириллов

Смерть
Неизвестно
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