Васса Матфеева
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Матфей Максимов
Мать: Пелагия Иовлева
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Анна Павлова
Отец ребёнка: Павел Кириллов
Рождение ребёнка
1838
Сын: Андриан Павлов
Отец ребёнка: Павел Кириллов
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Дарья Павлова
Отец ребёнка: Павел Кириллов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел Кириллов
Смерть
Неизвестно