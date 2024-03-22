Иван Андрианов
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Андриан Павлов
Мать: Анастасия Васильева
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Александра Иванова
Мать ребёнка: Евгения Степанова
Рождение ребёнка
1891
Сын: Степан Иванов
Мать ребёнка: Евгения Степанова
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Августа Иванова
Мать ребёнка: Евгения Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евгения Степанова
Смерть
Неизвестно