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Иван Андрианов

Место рождения

Осипово, Ильинский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Андриан Павлов

Мать: Анастасия Васильева

Осипово, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Александра Иванова

Мать ребёнка: Евгения Степанова

Осипово, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Степан Иванов

Мать ребёнка: Евгения Степанова

Осипово, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Августа Иванова

Мать ребёнка: Евгения Степанова

Осипово, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евгения Степанова

Смерть
Неизвестно
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