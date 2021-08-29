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Власенко Вячеслав Павлович

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Место рождения

Осадчее, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

09.03.1934

Дата смерти

29.08.2021

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1934

Отец: Власенко Павел Денисович

Мать: Власенко Домна Мартыновна

Осадчее, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Власенко Любовь Владимировна

Горячий Ключ, город Горячий Ключ, Краснодарский край
Рождение ребёнка
29.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Власенко Любовь Владимировна

Горячий Ключ, город Горячий Ключ, Краснодарский край
Смерть
29.08.2021
Горячий Ключ, город Горячий Ключ, Краснодарский край
Причина смерти: Болезнь
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