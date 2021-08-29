Власенко Вячеслав Павлович
Место рождения
Дата рождения09.03.1934
Дата смерти29.08.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1934
Рождение ребёнка
13.08.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Власенко Любовь Владимировна
Рождение ребёнка
29.01.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Власенко Любовь Владимировна
Смерть
29.08.2021
Причина смерти: Болезнь