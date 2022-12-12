город Горячий Ключ, город Горячий Ключ, город Горячий Ключ, Краснодарский край (на 2019) — Familio

Горячий Ключ

город Горячий Ключ, Краснодарский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Списки населённых мест Кубанской области по сведениям 1882 года

Название населённых местПоложениеВёрст от уездного городаДворовДомовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объектыНа чьей земле находится
Закубанский уезд
4723Ключевая станицана правом бер. р. Псекупса411595402265великороссыправославныеЦерковь 1. Школа мужская 1. Лавок: мануфактурная 1, бакалейная 1, питейное заведение 1. Водяная мукомольная мельница 1. Почтовая станция 1.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Краснодарский край
160384Горячий Ключгород краев.подч.44°38'00"39°08'00"L-37-127

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Краснодарский край, город Горячий Ключ
3709000001г Горячий Ключ#Н/Д
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