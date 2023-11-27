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Калюжный Елисей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Калюжный Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1895

Сын: Калюжный Петр Елисеевич

Мать ребёнка: Калюжная Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Калюжный Василий Елисеевич

Мать ребёнка: Калюжная Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Калюжный Иван Елисеевич

Мать ребёнка: Калюжная Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Калюжный Сергей Елисеевич

Мать ребёнка: Калюжная Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Калюжный Яков Елисеевич

Мать ребёнка: Калюжная Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Калюжный Григорий Елисеевич

Мать ребёнка: Калюжная Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Верёвкина Нина Елисеевна

Мать ребёнка: Калюжная Пелагея Ивановна

Смерть
Неизвестно
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