Калюжный Елисей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Калюжный Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1895
Мать ребёнка: Калюжная Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Калюжный Василий Елисеевич
Мать ребёнка: Калюжная Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Калюжная Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Калюжный Сергей Елисеевич
Мать ребёнка: Калюжная Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Калюжная Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Калюжный Григорий Елисеевич
Мать ребёнка: Калюжная Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Верёвкина Нина Елисеевна
Мать ребёнка: Калюжная Пелагея Ивановна
Смерть
Неизвестно