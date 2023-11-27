Калюжный Яков Елисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калюжный Яков Елисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Калюжный Елисей Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Калюжная Лидия Яковна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Калюжная Валентина Яковна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Смерть
Неизвестно
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