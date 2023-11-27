Калюжный Яков Елисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Калюжный Елисей Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Калюжная Лидия Яковна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Калюжная Валентина Яковна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария
Смерть
Неизвестно