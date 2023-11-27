Калюжная Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калюжная Пелагея Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

17.05.1949

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

или 1874
Рождение ребёнка
15.08.1895

Сын: Калюжный Петр Елисеевич

Отец ребёнка: Калюжный Елисей Иванович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Калюжный Василий Елисеевич

Отец ребёнка: Калюжный Елисей Иванович

Рождение ребёнка
23.05.1903

Сын: Калюжный Иван Елисеевич

Отец ребёнка: Калюжный Елисей Иванович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Калюжный Сергей Елисеевич

Отец ребёнка: Калюжный Елисей Иванович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Калюжный Яков Елисеевич

Отец ребёнка: Калюжный Елисей Иванович

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Верёвкина Нина Елисеевна

Отец ребёнка: Калюжный Елисей Иванович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Калюжный Григорий Елисеевич

Отец ребёнка: Калюжный Елисей Иванович

Смерть
17.05.1949
Савоськин, Зимовниковский муниципальный район, Ростовская область
на могилке 1948
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