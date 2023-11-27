Калюжная Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти17.05.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.08.1895
Отец ребёнка: Калюжный Елисей Иванович
Рождение ребёнка
1900
Сын: Калюжный Василий Елисеевич
Отец ребёнка: Калюжный Елисей Иванович
Рождение ребёнка
23.05.1903
Отец ребёнка: Калюжный Елисей Иванович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Калюжный Сергей Елисеевич
Отец ребёнка: Калюжный Елисей Иванович
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Калюжный Елисей Иванович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Верёвкина Нина Елисеевна
Отец ребёнка: Калюжный Елисей Иванович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Калюжный Григорий Елисеевич
Отец ребёнка: Калюжный Елисей Иванович
Смерть
17.05.1949
Савоськин, Зимовниковский муниципальный район, Ростовская область
на могилке 1948