Калюжная Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Калюжный Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Калюжный Иван
Место жительства
1867
Савоськин, Зимовниковский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Калюжный Иван
Смерть
Неизвестно