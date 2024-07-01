Калюжная Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калюжная Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калюжный Лукьян Иванович

Отец ребёнка: Калюжный Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калюжный Иван

Место жительства
1867
Савоськин, Зимовниковский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Калюжный Елисей Иванович

Отец ребёнка: Калюжный Иван

Смерть
Неизвестно

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