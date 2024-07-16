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Серый Кузьма (Козьма) Яковлевич

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Место рождения

Новонежино, Шкотовский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

1873

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Серый Яков Акимович

Мать: Серая Домна Васильевна

Новонежино, Шкотовский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елесина Антонина Кузьминична

Мать ребёнка: Серая (Бабич) Евдокия Анисимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серый Максим Кузьмич

Мать ребёнка: Серая (Бабич) Евдокия Анисимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серая (Бабич) Евдокия Анисимовна

Бракосочетание
29.10.1895

Жена: Серая (Бабич) Евдокия Анисимовна

Новонежино, Шкотовский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
1905

Сын: Серый Герасим Кузьмич

Мать ребёнка: Серая (Бабич) Евдокия Анисимовна

Рождение ребёнка
07.07.1907

Сын: Серый Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Серая (Бабич) Евдокия Анисимовна

Смерть
1938

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