Серый Кузьма (Козьма) Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смерти1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Серый Яков Акимович
Мать: Серая Домна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елесина Антонина Кузьминична
Мать ребёнка: Серая (Бабич) Евдокия Анисимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серый Максим Кузьмич
Мать ребёнка: Серая (Бабич) Евдокия Анисимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
29.10.1895
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Серая (Бабич) Евдокия Анисимовна
Рождение ребёнка
07.07.1907
Сын: Серый Иван Кузьмич
Мать ребёнка: Серая (Бабич) Евдокия Анисимовна
Смерть
1938