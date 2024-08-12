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Серый Яков Акимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Серый Аким

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серая Домна Васильевна

Рождение ребёнка
1868

Сын: Серый Леонтий Яковлевич

Мать ребёнка: Серая Домна Васильевна

Рождение ребёнка
1871

Сын: Серый Яков Яковлевич

Мать ребёнка: Серая Домна Васильевна

Рождение ребёнка
1873

Сын: Серый Кузьма (Козьма) Яковлевич

Мать ребёнка: Серая Домна Васильевна

Новонежино, Шкотовский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: Серая Ефросинья Яковлевна

Мать ребёнка: Серая Домна Васильевна

Смерть
Неизвестно

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