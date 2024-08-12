Серый Яков Акимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Серый Аким
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Серая Домна Васильевна
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: Серая Домна Васильевна
Рождение ребёнка
1871
Сын: Серый Яков Яковлевич
Мать ребёнка: Серая Домна Васильевна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Серый Кузьма (Козьма) Яковлевич
Мать ребёнка: Серая Домна Васильевна
Новонежино, Шкотовский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: Серая Ефросинья Яковлевна
Мать ребёнка: Серая Домна Васильевна
Смерть
Неизвестно