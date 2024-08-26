Серый Иван Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1907
Дата смерти10.10.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1907
Отец: Серый Кузьма (Козьма) Яковлевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
02.06.1928
Рождение ребёнка
12.03.1930
Дочь: Лукьянова (Серая) Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Серая (Караулова) Татьяна Степановна
Рождение ребёнка
01.08.1935
Мать ребёнка: Серая (Караулова) Татьяна Степановна
Новонежино, Шкотовский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
26.03.1937
Дочь: Костюченко (Серая) Альбина Ивановна
Мать ребёнка: Серая (Караулова) Татьяна Степановна
Смерть
10.10.1988