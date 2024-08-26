Серый Иван Кузьмич 07.07.1907 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСерый Иван Кузьмич

Серый Иван Кузьмич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1907

Дата смерти

10.10.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1907

Отец: Серый Кузьма (Козьма) Яковлевич

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
02.06.1928

Жена: Серая (Караулова) Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
12.03.1930

Дочь: Лукьянова (Серая) Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Серая (Караулова) Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
01.08.1935

Сын: Серый Эдуард Иванович

Мать ребёнка: Серая (Караулова) Татьяна Степановна

Новонежино, Шкотовский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
26.03.1937

Дочь: Костюченко (Серая) Альбина Ивановна

Мать ребёнка: Серая (Караулова) Татьяна Степановна

Смерть
10.10.1988

Мы используем куки для улучшения работы сайта.