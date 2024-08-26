Серая (Караулова) Татьяна Степановна 09.01.1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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Серая (Караулова) Татьяна Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1911

Дата смерти

15.09.1987

Пол

Женский

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1911

Отец: Караулов Степан (Стефан) Кузьмич

Мать: Караулова (Яцкова) Мария Евсеевна

Бракосочетание
02.06.1928

Муж: Серый Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
12.03.1930

Дочь: Лукьянова (Серая) Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Серый Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
01.08.1935

Сын: Серый Эдуард Иванович

Отец ребёнка: Серый Иван Кузьмич

Новонежино, Шкотовский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
26.03.1937

Дочь: Костюченко (Серая) Альбина Ивановна

Отец ребёнка: Серый Иван Кузьмич

Смерть
15.09.1987

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