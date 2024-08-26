Серая (Караулова) Татьяна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1911
Дата смерти15.09.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1911
Бракосочетание
02.06.1928
Муж: Серый Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
12.03.1930
Дочь: Лукьянова (Серая) Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Серый Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
01.08.1935
Отец ребёнка: Серый Иван Кузьмич
Новонежино, Шкотовский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
26.03.1937
Дочь: Костюченко (Серая) Альбина Ивановна
Отец ребёнка: Серый Иван Кузьмич
Смерть
15.09.1987