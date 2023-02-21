Шелевенко (Мистрова) Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мистров Михаил
Рождение ребёнка
05.03.1929
Дочь: Суровова Лидия Тихоновна
Отец ребёнка: Шелевенко Тихон Кондратьевич
Осташков, Россия
Рождение ребёнка
25.10.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шелевенко Тихон Кондратьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шелевенко Владимир Тихонович
Отец ребёнка: Шелевенко Тихон Кондратьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шелевенко Георгий Тихонович
Отец ребёнка: Шелевенко Тихон Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно