Шелевенко (Мистрова) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелевенко (Мистрова) Александра Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мистров Михаил

Мать: Мистрова Любовь Алексеевна

Рождение ребёнка
05.03.1929

Дочь: Суровова Лидия Тихоновна

Отец ребёнка: Шелевенко Тихон Кондратьевич

Осташков, Россия
Рождение ребёнка
25.10.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шелевенко Тихон Кондратьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелевенко Владимир Тихонович

Отец ребёнка: Шелевенко Тихон Кондратьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелевенко Георгий Тихонович

Отец ребёнка: Шелевенко Тихон Кондратьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шелевенко Тихон Кондратьевич

Смерть
Неизвестно
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