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Шелевенко Тихон Кондратьевич

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Место рождения

Брест, Брестская область

Дата рождения

1891

Дата смерти

31.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Брест, Брестская область
Брестская обл., д. Нихолатово
Рождение ребёнка
05.03.1929

Дочь: Суровова Лидия Тихоновна

Мать ребёнка: Шелевенко Александра Михайловна

Осташков, Осташковский, Тверская область
Осташков, Россия
Рождение ребёнка
25.10.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шелевенко Александра Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелевенко Владимир Тихонович

Мать ребёнка: Шелевенко Александра Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелевенко Георгий Тихонович

Мать ребёнка: Шелевенко Александра Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шелевенко Александра Михайловна

Военная служба
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/kld-card_uchet_officer<удалено>/
Смерть
31.10.1941
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