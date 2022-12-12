Шелевенко Тихон Кондратьевич
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смерти31.10.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Брестская обл., д. Нихолатово
Рождение ребёнка
05.03.1929
Дочь: Суровова Лидия Тихоновна
Мать ребёнка: Шелевенко Александра Михайловна
Осташков, Осташковский, Тверская область
Осташков, Россия
Рождение ребёнка
25.10.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шелевенко Александра Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шелевенко Владимир Тихонович
Мать ребёнка: Шелевенко Александра Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шелевенко Георгий Тихонович
Мать ребёнка: Шелевенко Александра Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/kld-card_uchet_officer<удалено>/
Смерть
31.10.1941