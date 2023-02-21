Мистрова (Красовская) Любовь Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мистрова (Красовская) Любовь Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шелевенко Александра Михайловна

Отец ребёнка: Мистров Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мистров Михаил

Смерть
Неизвестно
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