Мистрова (Красовская) Любовь Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шелевенко Александра Михайловна
Отец ребёнка: Мистров Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мистров Михаил
Смерть
Неизвестно