Суровова (Шелевенко) Лидия Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суровова (Шелевенко) Лидия Тихоновна

Место рождения

Осташков, Осташковский, Тверская область

Дата рождения

05.03.1929

Дата смерти

2016

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1929

Отец: Шелевенко Тихон Кондратьевич

Мать: Шелевенко Александра Михайловна

Осташков, Осташковский, Тверская область
Осташков, Россия
Рождение ребёнка
12.06.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суровов Юрий Иванович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Скрыто настройками приватности
Смерть
2016
Тверь, город Тверь, Тверская область
Тверь
Похороны
Неизвестно
Лебедево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Лебедево, Россия
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