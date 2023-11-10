Суровова (Шелевенко) Лидия Тихоновна
Место рождения
Дата рождения05.03.1929
Дата смерти2016
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1929
Осташков, Россия
Рождение ребёнка
12.06.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Суровов Юрий Иванович
Скрыто настройками приватности
Смерть
2016
Тверь
Похороны
Неизвестно
Лебедево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Лебедево, Россия